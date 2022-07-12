Асхабов не сможет дебютировать в UFC 16 июля из-за проблем с американской визой

Дебютный бой непобежденного бойца Хусейна Асхабова (23-0) в UFC против бразильца Герберта Бернса (11-3) отменен из-за проблем российского спортсмена с получением американской визы.

«Бой отменен из-за того, что у Хусейна пока нет визы. Ему назначили собеседование, но он не сможет принять участия в поединке», — цитирует ТАСС представителя команды Асхабова.

27-летний Асхабов в последнем бою победил нокаутом в первом раунде Юсупа Висаитова (2-1). Поединок состоялся 14 марта 2020 года на турнире WWFC в Буковеле, Украина.

34-летний Герберт Бернс проиграл техническим нокаутом во втором раунде Даниэлю Пинеде (27-14) в последнем бою в UFC. Поединок прошел 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.