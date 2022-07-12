Камару Усман рассказал, когда он будет готов подняться в средний вес

Действующий чемпион UFC в среднем весе Камару Усман (20-1) признался, что, когда действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) оставит титул и перейдет в полутяжелый вес, тогда он поднимется в средний.

«Я удивился, когда Иззи бросил вызов Блаховичу и поднялся в полутяжелый вес. В этот момент я подумал, что, может быть, Иззи освободит пояс и перейдет в полутяжелый. Тогда я бы поднялся в средний вес, — сказал Усман в интервью ESPN. — Но при этом и я чувствую давление, потому что в легком весе есть Чарльз Оливейра. Я чувствую это. Знаешь, на UFC 276 я сидел рядом с Прохазкой и чувствовал напряжение. Он даже не смотрел на меня, и я такой: «Братан, мы же здесь просто для того, чтобы хорошо провести время» (смеется).

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.