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Сегодня, 18:30

Вадим Немков назвал топ-3 лучших действующих российских бойцов ММА

Давид Хачатрян
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Вадим Немков.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) считает, что Федор Емельяненко (40-6), Ислам Махачев (22-1) и Петр Ян (16-3) — это на данный момент лучшие бойцы России в ММА.

«Топ-3 лучших действующих российских бойцов? Федор, Ислам Махачев нравится как боец. Я с ним работал на сборах. Ну, и Петр Ян», — сказал Немков в подкасте на YouTube-канале Hustle MMA.

Немков прошлый бой провел против Кори Андерсона (14-2) 15 апреля в со-главном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.

Вадим Немков
Ислам Махачев
Петр Ян
Федор Емельяненко
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