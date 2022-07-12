Вадим Немков назвал топ-3 лучших действующих российских бойцов ММА

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) считает, что Федор Емельяненко (40-6), Ислам Махачев (22-1) и Петр Ян (16-3) — это на данный момент лучшие бойцы России в ММА.

«Топ-3 лучших действующих российских бойцов? Федор, Ислам Махачев нравится как боец. Я с ним работал на сборах. Ну, и Петр Ян», — сказал Немков в подкасте на YouTube-канале Hustle MMA.

Немков прошлый бой провел против Кори Андерсона (14-2) 15 апреля в со-главном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.