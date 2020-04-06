Хрюнов хочет провести серию турниров с Емельяненко и Кокляевым

Промоутер Владимир Хрюнов планирует организовать серию турниров с участием российских бойцов ММА Сергея Харитонова, Александра Емельяненко, Максима Новоселова, а также пауэрлифтера Михаила Кокляева, сообщает «РИА Новости».

Ранее Хрюнов заявлял, что 11 апреля запустит в Минске серию турниров по единоборствам «Гран-при WTCF». В них должны принять участие четыре команды, которые возглавят Александр Устинов, Алексей Кудин, Алексей Игнашов и Петр Романкевич.

— Когда нормализуется ситуация с коронавирусом в России, мы планируем запустить такой же турнир и тур, — цитирует «РИА Новости» Хрюнова. — Мы работаем над тем, чтобы капитанами российских команд были Сергей Харитонов, Александр Емельяненко. Так что, Сашка, собирай стенку. А также Михаил Кокляев, Максим Новоселов.