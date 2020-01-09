Хорхе Масвидал: «Не думаю, что Макгрегор будет драться со мной»

Американский боец Хорхе Масвидал считает, что ирландец Конор Макгрегор не будет драться с ним после боя с американцем Дональдом Серроне на на шоу UFC 246 в Лас-Вегасе (18 января). Сам Масвидал будет присутствовать на этом шоу.

На счету 35-летнего Масвидала — 35 побед и 13 поражений. У 31-летнего Макрегора — 21 победа и 4 поражения.

— Не уверен, что если Конор выиграет, то потом будет драться со мной, — цитирует Масвидала mmajunkie. — Действительно не знаю. Не думаю, что будет так, учитывая интервью и то, что я уже слышал. Думаю, парень пойдет другой дорогой. Возможно, я просто смотрю в будущее. Думаю, что в какой-то из дней в этом году я закончу тем, что сделаю суп из совы.

Часть меня считает, что Макгрегор не хочет облажаться. Класс. Хорошо. Следующий. Я не собираюсь задерживаться на этом и не хочу заставлять кого-то потанцевать со мной. Если не хочешь танцевать, хорошо. Тогда идем дальше.