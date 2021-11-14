Де Лима нокаутировал Ротуэлла в первом раунде

Бразильский боец ММА Маркус Рожериу де Лима победил американца Бена Ротуэлла. Это был со-главный поединок турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).

Поединок прошел в рамках тяжелого веса. Бой завершился уже в первом раунде. Уже со старта бразилец начал наносить множественные удары, которым американец не мог противостоять. Уже на 32-й секунде рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

36-летний бразильский боец одержал 19-ю победу в ММА при семи поражениях и одной ничьей. Также он в 14-й раз победил нокаутом. 40-летний Ротуэлл потерпел 14-е поражение в своей карьере. В его активе 39 побед.