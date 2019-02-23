Холлоуэй и Порье 13 апреля сразятся за пояс временного чемпиона UFC в легком весе

Американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье 13 апреля на шоу UFC 236 проведут бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), сообщил ESPN президент UFC Дана Уайт.

По словам Уайта, поединок с Холлоуэем за временный титул изначально предлагался 35-летнему Тони Фергюсону (24 победы, 3 поражения), но тот отказался.

Чемпион UFC в легком весе – 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов (27 побед, 0 поражений). Однако он был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения Нурмагомедова истечет в июле. Если бы спортсмен согласился сняться в социальном ролике, то дисквалификация сократилась до шести месяцев и он смог бы выступить на UFC 236. Однако Нурмагомедов отказался от такой возможности.

Планируется, что российский боец вернется в октагон в ноябре или декабре. Ближайшим соперником Нурмагомедова может стать временный чемпион в легком весе – то есть победитель боя между Холлоуэем и Порье.

27-летний Холлоуэй – чемпион UFC в полулегком весе (до 65,8 кг). Провел в ММА 23 боя (20 побед, 3 поражения). У 30-летнего Порье – 29 поединков (24 победы, 5 поражений). Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. Они уже дрались друг с другом – 4 февраля 2012 года на турнире UFC 143 Холлоуэй проиграл Порье болевым приемом.