"Хочу стать первым межгендерным чемпионом". Сехудо бросил вызов Шевченко

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
Мой телефон разрывается от сообщений, - обратился Сехудо в своем видеоролике, который разместил в Twitter. - В них говорится, что некая Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом UFC в мире! Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире! Вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед трехкратным чемпионом.
Шевченко стала чемпионкой UFC после победы над Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156.
The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd— Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 11, 2019