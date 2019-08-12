"Хочу стать первым межгендерным чемпионом". Сехудо бросил вызов Шевченко

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.

Мой телефон разрывается от сообщений, - обратился Сехудо в своем видеоролике, который разместил в Twitter. - В них говорится, что некая Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом UFC в мире! Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире! Вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед трехкратным чемпионом.

Шевченко стала чемпионкой UFC после победы над Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156.