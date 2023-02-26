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Сегодня, 21:05

Хлебников о бое Гассиев — Балогун: «Я думаю, там будет заруба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец поп-ММА Брюс Хлебников заявил, что будет поддерживать соотечественника Мурата Гассиева в поединке с американцем Майком Балогуном.

«Гассиев достаточно хорошо держит удар. Вот это его сильная сторона. Если посмотреть на бой против Усика, Усик его просто обыграл. Гассиев не смог ничего сделать. Ни догнать его, ничего вообще. Я думаю, там будет заруба. Потому что и соперник любит зарубиться, и Гассиев тоже как бы не против. И у него все есть для этого. Я думаю, будет интересный бой», — приводит слова Хлебникова РЕН ТВ.

Поединок Гассиева и Балогуна пройдет на турнире в Армении. Прямую трансляцию схватки двух тяжей РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 3 марта.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1079499-khlebnikov-o-boe-gassieva-s-balogunom-ia-dumaiu-tam-budet-zaruba
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