Хирамагомедов отравился перед боем с Ермековым в Актау

Российский средневес Гамзат Хирамагомедов прокомментировал прошедший в минувшие выходные поединок с казахстанцем Дауреном Ермековым.

«Я отравился до боя. После взвешивания, перед конференцией отравился. Кошмар был, — сказал Хирамагомедов «СЭ». — Мне кажется, что это и дало осложнения, слабость, потому что с первых минут я начал уставать очень сильно. Я был сам на себя не похож. Но ничего. Случилось то, что случилось. Я буду тренироваться и идти дальше».

«Я думаю, что еда не понравилась. Говорят, что многие там отравились. В следующий раз буду просить, чтобы я прилетал за 4-5 дней до боя, потому что в этот раз произошел кошмар. Там [во время боя] был не я. Чуть-чуть восстановлюсь и это все исправлю».

Хирамагомедов уступил Ермекову техническим нокаутом во втором раунде. Бойцы возглавили совместный турнир Naiza 41 & Eagle FC 48 в Актау.