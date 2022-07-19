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Сегодня, 11:35

«Накажу его». Хирамагомедов хочет провести реванш с Ермековым

Хирамагомедов хочет провести матч-реванш с Ермековым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский средневес Гамзат Хирамагомедов хочет провести матч-реванш с казахстанцем Дауреном Ермековым.

«Если честно, Даурен меня ничем не удивил, — сказал Хирамагомедов «СЭ». — Он молодец, и я ему отдаю должное, но я думаю, что мы с ним встретимся. У нас 1-1, и мы теперь должны поставить точку».

«Люди хотят наш реванш, я сам тоже хочу, и я думаю, что он сам хочет поставить точку в нашем противостоянии. Обещаю исправить это недоразумение. Я накажу его и докажу, что это было недоразумение».

Хирамагомедов проиграл Ермекову техническим нокаутом во втором раунде. Бой проходил на совместном турнире Naiza 41 & Eagle FC 48, который проходил в минувшие выходные в Актау.

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