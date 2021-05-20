Боец ММА Мохаммад Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец прокомментировал потасовку с Никитой Солониным на конференции HardConference.

«Когда у него был бой с Чоршанбе, я сказал, что, если ты мужчина, ты должен до конца драться. Потом он уехал и начал в интервью говорить: «Иди н****!». И другие подобные вещи. Поэтому тут [на пресс-конференции] я его самого послал. Сделали фейс-ту-фейс, и я сказал, что даже с такой [травмированной] ногой я ему лицо сломаю. После боя с Марифом [Пираевым] и Чоршанбе [Чоршанбиевым] я думаю, что обязательно подерусь с ним. Ему не хватило духа сказать мне это в лицо. Он уехал и потом только начал говорить. Тут он при мне ничего не смог сказать. У него даже язык не работал», — рассказал Хейбати в интервью «СЭ» после конференции HardConference.

Также Персидский Дагестанец отреагировал на слова блогера и бойца Артема Тарасова о том, что его товарищ по команде Никита Солонин мог умереть в случае выхода на экстра-раунд в бою с Чоршанбе Чоршанбиевым.

«Такого удара, чтобы он мог умереть [в случае выхода на экстра-раунд] - такого не было. Он мог продолжить драться с Чоршанбе, просто не хотел — испугался, — считает Хейбати. — У меня самого скоро будет бой с Чоршанбе, и тогда покажу, как нужно драться».

В связи с тем, что Тарасов не стал выпускать Солонина на экстра-раунд, изначально в бою против Чоршанбе была объявлена ничья. Команда Чоршанбе подала апелляцию, и теперь результатом этого противостояния стала победа Чоршанбиева судейским решением.

(Ислам Бабаджанов)