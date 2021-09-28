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Хэй дал совет Джошуа, как победить Усика

13:40
Александр Усик. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Усик. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй считает, что в реванше против Александра Усика Энтони Джошуа стоит сделать акцент на физические показатели, чтобы победить.

«У Энтони Джошуа есть шанс вернуть свои титулы, и это будет мега поединок, — сказал Хэй в интервью IFL TV. — И я верю, что Эй Джей может выиграть этот бой. Может показаться, что это не так, однако у него есть все необходимое, чтобы победить. Однако ему нужно многое поменять в его стиле. Просто пересмотрите поединок с Дереком Чисорой. У Чисоры был четкий геймплан. Да, он не настолько физически одарен, как Джошуа, но сумел выиграть куда больше раундов в достаточно близком бою. Поэтому если Энтони Джошуа сделает ставку на свои физические показатели, применив их против Усика, он может вернуть титулы. Но если он попытается боксировать с ним, или хотя бы сделает что-то приблизительное, что он делал в субботу, то результат получится тем же».

Поединок Усик -Джошуа продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

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Никита Карин все материалы автора

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