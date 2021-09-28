Поединок Альдо — Фонт возглавит турнир UFC Fight Night 4 декабря

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо сразится с американцем Робом Фонтом 4 декабря в главном событии турнира UFC Fight Night, сообщает MMA Junkie.

По информации источника, контракты на бой еще не подписаны.

Свой последний поединок 35-летний Альдо провел 8 августа, в соглавном бою турнира UFC 265 победив соотечественника Педро Муньозу единогласным решением. 34-летний Фонт идет на серии из 4 побед.