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Поединок Альдо — Фонт возглавит турнир UFC Fight Night 4 декабря

13:55
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Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо сразится с американцем Робом Фонтом 4 декабря в главном событии турнира UFC Fight Night, сообщает MMA Junkie.

По информации источника, контракты на бой еще не подписаны.

Свой последний поединок 35-летний Альдо провел 8 августа, в соглавном бою турнира UFC 265 победив соотечественника Педро Муньозу единогласным решением. 34-летний Фонт идет на серии из 4 побед.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/2021/09/ufc-news-jose-aldo-vs-rob-font-december-4-bantamweight

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Александр Кравченко все материалы автора

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