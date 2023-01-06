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Сегодня, 18:40

Хавьер Мендес рассказал, когда Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Американский тренер россиянина Умара Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, когда его подопечный станет чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Надеюсь, что подеремся с кем-то из первой пятерки после того, как пройдем этого оппонента, — сказал Мендес в интервью The Schmo. — После него, может быть, UFC дадут нам титульный бой, а если нет, то через бой. Так что, я думаю, в лучшем случае нам удастся провести три боя в этом году, и, возможно, в конце года Умар получит шанс подраться за пояс. Если же не в этом году, то точно в следующем. Я вам гарантирую, что Умар станет чемпионом UFC в легчайшем весе в 2024 году. Не уверен, что в 2023 году, но в 2024 он точно станет чемпионом».

На турнире UFC Fight Night 217, который пройдет в ночь на 15 января в Лас-Вегасе, Умар Нурмагомедов проведет поединок с Раони Барселосом.

На счету Нурмагомедова 15 побед и 0 поражений, у Барселоса — 17 побед и 3 поражения.

Умар Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC
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