Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:30

Андрей Орловский: «В Европе очень много беженцев. Если уже менты там их боятся, то стоит задуматься»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации с беженцами в Европе.

— Вообще беженцев много в Лондоне, бросаются в глаза?

— Да. Да. Да. И это не только в Британии, это по всей Европе.

— Вам это нравится?

— Ну, понимаете, если это касается детей, стариков, женщин — то это нормально. Но когда приезжают и творят непонятно что, и менты даже боятся их, то... Стоит задуматься.

29 октября прошлого года Орловский проиграл бразильцу де Лиме удушающим приемом на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Орловскому 43 года, в UFC он провел 39 боев, это второй показатель по числу поединков в истории промоушена. Больше только у Джима Миллера — 40 боев.

Андрей Орловский
ММА
2
0
Читайте также
Тардиф назвал большой проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года
Горячий лед. Нугуманова, Вертью и другие фигуристки, которые завели отношения с хоккеистами
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
ВСУ второй раз обстреляли Донецк после начала режима тишины
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Орловский: «Федор Емельяненко проиграет Бэйдеру решением. Бой смотреть не буду»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости