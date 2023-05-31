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Сегодня, 16:12

Хавьер Мендес назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) должен подраться в Абу-Даби против четвертого номера рейтинга в легком весе Бенила Дариуша (22-4).

«Я надеюсь и предполагаю, что Ислам будет драться в Абу-Даби. Я не знаю, с кем он будет драться, но в идеале я бы хотел увидеть его против Бенила [Дариуша], — сказал Мендес в интервью Helen Yee Sports. — Мне нравится Дариуш. Я бы хотел, чтобы он победил [Чарльза] Оливейру и подрался с Исламом, потому что Бенил заслуживает боя за титул, учитывая то, как и кого он победил.
Я думаю, что Ислам победит Бенила, и это будет тактически сложный бой. Дариуш — непростой парень, он впечатляет меня. Бенил станет самым сложным соперником для Ислама в карьере, именно поэтому я так жду этого поединка».

Дариуш подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

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