Тренер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева по ударной работе Хавьер Мендес сравнил ментальную силу обоих бойцов.

«Ислам — ментальный монстр, но все равно не такой, как Хабиб. Почему? Мое мнение, дело в отце Хабиба. У него была эта привилегия, которой нет ни у кого. Отец, который сам по себе величайший тренер и который закалял Хабиба каждый день с детства: «Просыпайся. Делай вот это и это». Отец постоянно был с ним и давал ему огромную силу. Между ними какая-то магия. Я хочу, чтобы мы сделали футболки для нашей команды с надписью: «План Отца». Хочу, чтобы Хабиб и все его ребята носили футболку с такой надписью. Чтобы люди видели эту фразу «План Отца» и вспоминали Абдулманапа», — рассказал Мендес в интервью «Спорт-Экспресс»

Большое эксклюзивное интервью с Хавьером Мендесом выйдет на страницах «СЭ» и ютуб-канале «Ушатайка» в воскресенье, 17 января.