Владелец зала АКА Хавьер Мендес рассказал «СЭ», кого он считает самым умным бойцом среди тех, с кем-когда либо работал.

— Из всех ваших бойцов кто самый умный с точки зрения ведения дел, общения с людьми, повседневных решений?

— Хабиб. Потом Ди Си. Хабиб всегда все понимал с первого слова и с самого начала нашей работы с ним. Что бы я ни говорил ему, он все знал и на все отвечал: «Знаю, отец говорил мне». Говорю что-то по боям: «Да, отец думает точно так же». Говорю что-то по бизнесу: «Да, отец уже говорил об этом». Он был идеальным сыном с идеальным отцом.