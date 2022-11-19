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Сегодня, 03:52

Хасиков назвал яркой победу Минеева над Родригесом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Многократный чемпион мира и кикбоксингу Бату Хасиков прокомментировал победу россиянина Владимира Минеева над бразильцем Фернандо Родригесом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«На мой взгляд, бой получился ярким, были интрига. Не таким уж простым оказался Фернандо Родригес, и Владимир заставил нас понервничать, но я рад и счастлив, что Володя победил. Победил он очень ярко и эффектно», — цитирует РЕН ТВ Хасикова.

Поединок прошел по правилам кикбоксинга и завершился в третьем раунде техническим нокаутом.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1047589-khasikov-zaiavil-chto-mineev-khladnokrovno-zavershil-boi-protiv-rodrigesa
Владимир Минеев
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