Камил Гаджиев — о Минееве: «За месяц в Мариуполе он деградировал как спортсмен»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победный бой Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса.

«Назвал его [Минеева] по-спортивному зверем, — сказал Гаджиев. — Мы же говорим зверь, машина, красава и так далее. У него был вариант либо пытаться обыграть Родригеса на классе, когда он понял, что там реально такая приличная туша, либо — рубануться, а рубануться, как вы знаете, там шансы уравниваются. Он решил рубиться, и в этой рубке он выиграл. Запас мастерства сделал свое дело. Из того, что увидел, я понял, что Вова не в самой лучшей форме находится. Все-таки тренировки в Мариуполе — это неполноценные тренировки. Но то, что он принял, и набрал вес, то есть он весил по 100 кг, но несмотря на это он был меньше Родригеса на 20 кг... Да, мощей добавило, и там был такой момент, когда начали зарубаться, и в этой зарубе Вова левым боковым попал. Вот за это молодец. А мог на классе просто обыграть».

«Хочется, чтобы Владимир быстрее в спорт вернулся, — продолжил Гаджиев. — Не получится тренироваться там, где он будет находиться. Считаю, что за месяц в Мариуполе он деградировал как спортсмен».

Минеев победил Родригеса техническим нокаутом в третьем раунде. Бой по правилам кикбоксинга состоялся в 18 ноября в Москве.