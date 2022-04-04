Кай Кара-Франс рассказал о встрече с хулиганом, который побил его в детстве

Второй номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе новозеландец Кай Кара-Франс (24-9) рассказал забавную историю, как он случайно встретился в магазине с парнем, который доставал его в детстве.

«Недавно со мной произошла дикая история, — сказал Кара-Франс в интервью The MMA Hour. — Полгода назад я зашел в магазин неподалеку от моего дома. Ко мне подошел парень и говорит: «Привет, Кай!». Я ответил: «Братан, я тебя знаю?». «Да, это же я. Мы вместе учились в школе», — ответил он мне.

Тут я подумал: «Вот черт, это же тот самый парень, который доставал меня». Теперь он занимался продажами, у него была другая жизнь. «Я следил за твоей карьерой, братан! Я твой большой фанат», — сказал он мне.

В этот момент в моей голове родилась мысль: «Я должен отплатить тебе». Но затем я подумал, что он, вероятно, был причиной, по которой я начал заниматься единоборствами. На самом деле я должен быть ему благодарен, ведь сейчас я один из лучших в мире».

27 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, Огайо, новозеландец одолел россиянина Аскара Аскарова (14-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Это поражение стало первым в карьере Аскарова.