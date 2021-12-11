Хасбик: «Тамаев не продавал мой бой UFC. Его переписка с Даной Уайтом — это фотошоп. Он обманул»
Популярный блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов обвинил Асхаба Тамаева во лжи. Ранее Тамаев утверждал, что президент UFC Дана Уайт готов купить бой Хасбика и Абдурозика за 1,5 миллиона долларов.
— А то, что Асхаб Тамаев сказал, что продал твой бой Дане Уайту?
— Не, он как может? Он что — отец или кто-то? Договор написал что ли, что будет продавать? Например, у меня есть какая-та вещь, я ему эту вещь подарил, и он может ее продать. А бой как он может продать? Не существует такого.
— Это обман?
— Да. Он переписки выставлял с Даной Уайтом — это был фотошоп. Я ему сказал: «запись экрана переписки скинь». Он не смог скинуть. И там уже ясно стало все с ним.
— А Абдурозик сам достойный соперник для тебя?
— Абдурозик — мешок, певец.
— Не любишь певцов?
— Я? Нет.
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