Хасбик опроверг слухи о бое в UFC: «Дана Уайт мне ничего не говорил»

Блогер Хасбулла Магомедов (ака Хасбик) в беседе журналистами на EFC 43 в Москве заявил, что не выступит в UFC.

— Какие у тебя сейчас отношения с UFC? Дана Уайт предложил тебе выступать в UFC?

— Нет, насчет UFC он ничего не говорил.

— А кто-то хочет организовать твой бой с Абдурозиком?

— Хотят, но не смогут, потому что у меня сумма большая, и не каждый сможет это сделать, и я пока не хочу.

— Если Дана Уайт предложит в формате платных трансляций, чтобы люди покупали? Они, наверное, точно потянут такую сумму. Или такого ничего не было?

— Такого не было ничего. Никто не говорил такого.

30 октября Хасбик посетил турнир UFC 267 в Абу-Даби. Там он сидел во время боев прямо у клетки, праздновал вместе с командой Хабиба Нурмагомедова победу Ислама Махачева над Дэном Хукером и чуть не подрался с Абдурозиком,