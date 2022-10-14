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Сегодня, 00:27

Хасбик поблагодарил Хабиба и Дану Уайта за подписание контракта с UFC

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хасбик.
Фото Соцсети

Популярный блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) потвердил на своей странице в социальной сети информацию о подписании контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Слухи по поводу UFC это правда, я официально подписал контракт, детали будут разглашены в конце года. Спасибо UFC и Дане Уайту за предоставленную возможность, я постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо брату Хабибу за то что открыл нам всем путь. Все фанаты скоро смогут купить мой файткит», — написал Хасбик, поблагодарив также бойцов Сурхая Сунгурова и Курбана Амирасланова.

Ранее стало известно, что UFC и Хасбик заключили соглашение, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Рост 20-летнего блогера — 93 см, вес — 18 кг. Он не является профессиональным бойцом.

Хасбик уже присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Даны Уайта.

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