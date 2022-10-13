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13 октября, 23:35

Гаджиев рассказал, что станет с карьерой Емельяненко в случае поражения нокаутом от Еркаева

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал предстоящий бой Александра Емельяненко против основателя поп-ММА промоушена Arena Сергея Еркаева.

«Я же еще тогда говорил, что Саше бы еще потренироваться месяца два, и тогда уже выходить драться с Дациком, — сказал Гаджиев «СЭ». — А он только в себя пришел и сразу драться. Это не очень правильно. И сейчас он с Еркаевым дерется. Если он Сереге проиграет... Как бы, Серега спортом-то занимался, по рукопашке дрался. Просто из другого веса. Раньше это казалось смешным, а сейчас с одной стороны логичен, с другой — нет. Сейчас если Еркаев Саню нокаутирует, то Саня тогда практически потеряет все шансы на то, чтобы нормально зарабатывать».

Емельяненко и Еркаев возглавят турнир Arena, который состоится 6 ноября в Москве. В последнем поединке Емельяненко нокаутом проиграл Вячеславу Дацику.

Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
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