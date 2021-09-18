Хасбик на турнире Хабиба яростно болел за таджикского бойца. Это попало на видео

Хасбулла Магомедов (в сети известен как Хасбик) посетил совместный турнир Eagle FC и Fight Nights памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Во время боя между таджиком Нурулло Алиевым и россиянином Кириллом Крюковым Хасбик активно болел за таджикского бойца. Моменты, как Магомедов поддерживает Алиева, попали на видео.

Рост уроженца Дагестана Хасбуллы — 93 см, вес — около 20 кг. В 19 лет он выглядит как трехлетний ребенок. Хасбик получил всемирную известность после того, как блогер Асхаб Тамаев раскрутил его потенциальный бой с таджиком Абдурозиком (ему 18 лет, и по габаритам он примерно равен дагестанцу). Этот поединок в итоге не состоялся.