Энтони Джонсон снялся с боя против Немкова из-за болезни
18:36
Поединок чемпиона UFC в полутяжелом весе Вадима Немкова с Энтони Джонсоном не состоится, сообщает MMA Junkie.
Бой в рамках полуфинала «Гран-при» должен был возглавить Bellator 268, который пройдет 16 октября.
Джонсон снялся из-за болезни, в ближайшее время Bellator найдет для Немкова нового соперника.
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