Энтони Джонсон снялся с боя против Немкова из-за болезни

Поединок чемпиона UFC в полутяжелом весе Вадима Немкова с Энтони Джонсоном не состоится, сообщает MMA Junkie.

Бой в рамках полуфинала «Гран-при» должен был возглавить Bellator 268, который пройдет 16 октября.

Джонсон снялся из-за болезни, в ближайшее время Bellator найдет для Немкова нового соперника.