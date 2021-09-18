Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Энтони Джонсон снялся с боя против Немкова из-за болезни

18:36
Теги:

Поединок чемпиона UFC в полутяжелом весе Вадима Немкова с Энтони Джонсоном не состоится, сообщает MMA Junkie.

Бой в рамках полуфинала «Гран-при» должен был возглавить Bellator 268, который пройдет 16 октября.

Джонсон снялся из-за болезни, в ближайшее время Bellator найдет для Немкова нового соперника.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
«Крылья Советов» — «Ростов»: все голы матча
Ветерана с огромным опытом НХЛ списали в родной «Магнитке». Он ушел к заклятым врагам и сейчас второй снайпер КХЛ
Александр Емельяненко — Артем Тарасов: где смотреть прямую трансляцию боя
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
1
Офсайд