Александр Емельяненко станцевал под песню «Я люблю буги-вуги»
12:58
Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал у себя в Instagram видео, в котором он танцует под песню «Я люблю буги-вуги».
«Как говорил буржуазный писатель Чехов, нужно по капле выдавливать из себя жлоба!» — подписал видео Емельяненко.
Сегодня, 18 сентября Александр Емельяненко проведет поединок против Артема Тарасова под эгидой промоушена «Наше Дело». Начало поединка запланировано на 22.45 (мск).
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