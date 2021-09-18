Александр Емельяненко станцевал под песню «Я люблю буги-вуги»

Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал у себя в Instagram видео, в котором он танцует под песню «Я люблю буги-вуги».

«Как говорил буржуазный писатель Чехов, нужно по капле выдавливать из себя жлоба!» — подписал видео Емельяненко.

Сегодня, 18 сентября Александр Емельяненко проведет поединок против Артема Тарасова под эгидой промоушена «Наше Дело». Начало поединка запланировано на 22.45 (мск).