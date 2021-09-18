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Александр Емельяненко станцевал под песню «Я люблю буги-вуги»

12:58
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал у себя в Instagram видео, в котором он танцует под песню «Я люблю буги-вуги».

«Как говорил буржуазный писатель Чехов, нужно по капле выдавливать из себя жлоба!» — подписал видео Емельяненко.

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Сегодня, 18 сентября Александр Емельяненко проведет поединок против Артема Тарасова под эгидой промоушена «Наше Дело». Начало поединка запланировано на 22.45 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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