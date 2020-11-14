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Харитонову предстоит операция после потасовки с Яндиевым

03:55
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Боец Bellator Сергей Харитонов в субботу перенесет операцию. В пятницу он получил перелом носа в потасовке с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

«Сергей будет прооперирован в субботу из-за травмы носа», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 40-летний Харитонов получил несколько ударов кастетом, после чего ему понадобилась медицинская помощь. Позже стало известно, что у бойца проблемы с правым глазом. Обращаться в полицию он отказался.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10001725

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