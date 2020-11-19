Боец Bellator Сергей Харитонов рассказал «СЭ» новые подробности о конфликте Адама Яндиева с президентом Fight Nights Global Камилом Гаджиевым и его друзьями.

— С Камилом Гаджиевым вы не общались в последние дни по поводу той истории?

— Сегодня утром проснулся, увидел пропущенный звонок от Камила Гаджиева. Надо будет перезвонить.

— Та история стала очень громкой.

— Я знаю, что эта история была. Камил сейчас будет все переворачивать, но я скажу честно — история была, он [Яндиев] про нее очень часто рассказывал в разных кругах, кичился, хвастался. Если бы он один пришел и так себя вел, но он же любит обставиться людьми, прийти, чтобы несколько человек с пистолетами стояли, и разговаривать.

— Адам не преувеличивал? Он всю правду про встречу с Камилом Гаджиевым рассказал?

— С Камилом [у Яндиева] была встреча 100 процентов. Просто Камил об этом говорить не будет — я на 200 процентов уверен, что он будет переворачивать. И людям, которые были рядом, тоже не захочется об этом рассказывать. Он [Яндиев] рассказывал эту историю не только мне и моим друзьям. Я знаю, что история была. Как он круто сорвал с Камила футболку — Камил без футболки сидел весь вечер. Зашел Расул Мирзаев поговорить, а он [Яндиев] его ударил — тоже наверняка кастетом, вырубил и так далее. Никто об этом рассказывать не будет. И Расул, и Камил в той ситуации могли бы подраться, но когда вокруг стоит несколько вооруженных человек, по-другому начинается разговор у любого человека.

Харитонов говорит о встрече, которая произошла в 2016 году из-за перепалки в Instagram между Владимиром Минеевым и Адамом Яндиевым. Минеев тогда не смог приехать на встречу, и его представлял Гаджиев. По словам Гаджиева, поначалу обстановка на встрече была напряженной, но потом ситуация успокоилась — до рукоприкладства дело не дошло. (Илья Андреев)