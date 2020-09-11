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Харитонов vs Уильямс: дуэль взглядов

13:00
Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Москве в преддверии поединка российского бойца ММА Сергея Харитонова и боксера Дэнни Уильямса прошла дуэль взглядов между спортсменами.

Бой Харитонова и Уильямса пройдет в рамках боксерского турнира в подмосковных Химках.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Оба поединка в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.55 (время московское).

Бои предварительного карда будут транслироваться на YouTube-канале «СЭ».

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