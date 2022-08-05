Харитонов о дебюте Макгрегора в кино: «Ему идеально пойти в порноактеры! Набрал бы популярность»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» на информацию о возможном дебюте ирландского бойца Конора Макгрегора в кино. По данным Deadline, спортсмен получил роль в ремейке боевика «Дом у дороги», который вышел на экраны в 1989 году.

«Конору было бы идеально пойти в порноактеры. Набрал бы популярность. Он же весь расписной, в татуировках — там таких любят. Поставил карьеру на паузу? А ему чего делать? Он денег уже заработал. Может делать все, что хочет. Он просто кайфует, получает удовольствие. Я думаю, он станет порноактером», — сказал Харитонов «СЭ».

В настоящее время 34-летний Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

На счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и 6 поражений в ММА.