Волкановски объяснил, почему хочет, чтобы Оливейра победил Махачева

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски объяснил, почему хочет, чтобы бразилец Чарльз Оливейра победил россиянина Ислама Махачева.

«В конце концов, я просто хочу получить пояс [UFC в легком весе], — сказал Волкановски в эфире The MMA Hour. — Как вы думаете, с кем из этих бойцов у меня получится более громкий бой? Думаю, это Чарльз Оливейра. Вокруг него много шумихи. Мы знаем, что это будет захватывающий бой, за ним так интересно наблюдать. В этом и заключается причина».

Махачев и Оливейра сразятся за вакантный пояс чемпиона легкого веса на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.