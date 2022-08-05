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Сегодня, 12:20

Камил Гаджиев считает, что Дацик нокаутирует Монсона в первом раунде

Микеле Антонов
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Дацика и Монсона на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Конечно, Дацик — фаворит. Но есть ощущение, что Монсон в последнее время взялся за дело и будет прибавлять к поединку. Если Джефф в состоянии выдержать напор в первую минуту боя, тогда может быть все что угодно. Либо Дацик нокаутирует Монсона на первой минуте, что скорее всего, либо дальше шансы появятся у обоих», — сказал Гаджиев «СЭ».

На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У Дацика — 13 побед и 16 поражений.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
Камил Гаджиев
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