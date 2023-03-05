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Харитонов: «Думаю, Ган просто не вывез психологически в бой с Джонсом»

Алина Савинова
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Боец Сергей Харитонов назвал причину поражения француза Сирила Гана в поединке с американцем Джоном Джонсом.

«Честно, не понял боя. Хотелось бы побольше посмотреть. Думаю, Ган просто не вывез психологически», — приводит «РБ Спорт» слова Харитонова.

Джонс победил Гана на турнире UFC 285 и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. На его счету 27 побед и одно поражение. Американец провел первый бой с 2020 года, когда дрался в полутяжелом весе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-haritonov-v-boyu-s-dzhonsom-gan-prosto-ne-vy-vez-psihologicheski/
Джон Джонс
Сергей Харитонов
Сирил Ган
ММА
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