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Олейник: «Думал, что время может подействовать на Джонса. Но нет, не подействовало»

Алина Савинова
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Боец Алексей Олейник высказался о победе американца Джона Джонса над французом Сирилом Ганом в чемпионском поединке.

«Думал, что время может подействовать на Джона. Но нет, не подействовало. Уникум, молодец! За эти две минуты боя я увидел, что Джонс давно не дрался, нервничал. Не в психологическом плане, а в плане выполнения приемов. Я заметил пару таких вещей, где он переживал. У меня брали несколько интервью перед этим боем, в каждом я говорил, что Джон Джонс будет использовать борьбу для победы. И сказал, что почему-то многие не уделяют этому внимания, он ведь реально в борьбе очень крут. Я это понимаю, знаю, сам с ним чуть-чуть работал. Видел, что он творил с Кормье — переводил в партер олимпийского борца. Это что-то из ряда вон выходящее. Все так и прошло, как и нужно было. Ган — молодец, но еще все-таки молодой, опыта не достаточно. А Джонс, думаю, пришел достаточно надолго», — приводит «РБ Спорт» слова Олейника.

Джонс победил Гана на турнире UFC 285 и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. На его счету 27 побед и одно поражение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-olejnik-vremya-ne-podejstvovalo-na-dzhonsa/
Алексей Олейник
Джон Джонс
Сирил Ган
ММА
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