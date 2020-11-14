Харитонов рассказал о знакомстве с избившим его Яндиевым. Когда-то он серьезно ему помог

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал, как впервые встретился с Адамом Яндиевым. В пятницу вечером экс-боец UFC избил Харитонова во время турнира ММА в столичных «Лужниках». Пострадавшему потребовалась госпитализация, у него сотрясение мозга, поврежден правый глаз и другие травмы.

— Когда-то очень давно проходил турнир M1 Fighter. Как раз в этот период я познакомился с Абукаром и Суламбеком. Абукар — это брат Адама Яндиева. Отличный парень, — сказал Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова. — Я к нему отношусь с большим уважением. Суламбек — тоже спортсмен, борец. Отличные ребята, мы сдружились. Очень часто встречались, обсуждали какие-то вопросы. Просто дружили. Я один раз пригласил их на мероприятие, чтобы они провели тренировку. Они вместе проводили работу с ребятами — всем понравилось. От них идет позитивная энергия. Мы постоянно общались, дружили.

Как-то мне предложили бой в Краснодаре. Забыл, как бойца зовут. Тайлер Ист. Я туда выезжаю, а мне звонит Абукар и говорит: «Серега, там в Краснодаре мой брат, Адам Яндиев. Если есть возможность, сделай, пожалуйста, пригласительный на него. Он днем бы хотел сходить на твой бой». Я ответил: «Не вопрос, сделаем все, как надо».

Я приехал в Краснодар. Там перед боем познакомился с Адамом. Он произвел впечатление вполне адекватного нормального человека. Поздоровались, я передал пригласительный. Вот так начали общаться. Провел поединок, он после поздравил. Потом я уехал в Москву, долго не общались. Может, где-то случайно были пересечения. Один раз меня домой к себе они пригласили. Там был их отец Алихан — приятный и позитивный человек. Так начали общаться. В большей степени я общался с Абукаром. С Адамом — редко.

Эта ситуация произошла три с лишним года назад. Я собирался в Таиланд на сборы. У меня планировался бой в Японии — как раз по версии М1. Я приехал, не помню зачем. К своему другу — Дмитрию Сипаеву. Это хозяин автосалона. Заезжаю, а там картина. Появляется Адам со своей женой Аишей. Смотрю, Адам весь перебинтованный, зашитый. Он даже говорить не может. Аиша переводит за него. Он сквозь зубы объясняет, что была какая-то драка. Они подрались либо с чеченцами, либо с ингушами. Говорит: «Ситуация очень плохая. Нас ищут. У нас могут быть проблемы. Нас заказали. Не знаем, что делать».

Я говорю: «Ребята, я сейчас в Таиланд еду. Если нужна помощь, поехали вместе со мной». Они переглянулись: поехали. Вот так мы попали с ними вместе в Таиланд. Если я людей пригласил, то за них отвечаю. Я думал сначала разместить ребят на базе — Адама и Аишу. Но потом подумал, что пригласил их в гости. Несерьезно размещать гостей на спортивной базе — условия не такие хорошие. Я снял хороший номер около моря. Достойный, на уровне. В уголке, чтобы никто не видел. Чтобы он восстанавливался после перелома челюсти и пережитых стрессов. Я очень переживал. Поскольку всегда отношусь к людям искренне и с пониманием. Сказал Адаму: «Живи тут, отдыхай. Что нужно — помогу». У них были финансовые проблемы. Я говорил, что все включено.

Мы тренировались. Он иногда приходил в зал посмотреть, как мы тренируемся. Мы пахали тогда. В выходные ездили на острова. Я уделял максимальное внимание и Аише, и Адаму. С перелетом обратно у них тоже были финансовые проблемы. И они не могли улететь — на билет не было денег. Я говорил, что это не вопрос. В конце сбора я поехал в магазин. Думал купить Адаму подарок. Купил сумку из змеи или крокодила. Дарю ему и говорю: «Это тебе от меня подарок». Адам мне говорит: «Серега, ты купил сумку мне. Давай Аише купим сумку». А у меня денег оставалось немного. Тогда я сказал: «Адам, у меня с деньгами сейчас не очень хорошо». А он мне: «Сумку возьмем. Деньги появятся — все тебе отдам». Выбрали сумку в районе 3-4 тысяч долларов. Он подарил.

Что касается финансовых вопросов, то я говорил ему: «Как будут деньги — так отдашь». Они улетели. Я поехал в Китай и выиграл бой. А потом началась другая история. Он звонил, просил занять денег.

Также Харитонов рассказал о самом инциденте с Яндиевым.