Харитонов отреагировал на идею Дацика провести бой с ним

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» прокомментировал идею Вячеславу Дацика провести поединок между ними.

«Вячеслав, он такой парень... Честно говоря, молодец, — сказал Харитонов. — Смотрю его поединки. Но вот эти интриги, вот эти бои... Как это правильно называется? Поп-ММА, да? Думаю, что я приду туда через два-три года. Может быть. Если почувствую, что не вытягиваю на таком уровне. Он хороший парень. И, честно говоря, я поддерживал его даже когда он там где-то... Лишнее иногда говорит, но он духовитый пацан. Мне нравится, что он всегда идет вперед и так далее. Не то что я хотел сказать, что это не мой уровень, но я выступаю в чуть других промоушенах и за другие деньги. Не думаю, что какая-то организация могла бы мне предложить подобные гонорары в России. Предложат — почему нет. Я всегда готов к переговорам».

В ночь на 29 января 41-летний Харитонов проведет бой с суринамцем Тайроном Спонгом на турнире Eagle FC 44.