Минеев заинтересован в организации реванша Дацик — Ле Баннер: «Дацик — это легенда!»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев готов организовать бой-реванш между российским тяжеловесом Вячеславом Дациком и опытным французским кикбоксером Жеромом Ле Баннером.

«Стоит попробовать организовать этот турнир? Может быть, — сказал Минеев «СЭ». — Это очень хорошая информация для меня, еще один инсайд. Нужно обсудить этот вопрос с коллегами. Как раз Дацик — это легенда, представитель поп-ММА. Наверное, нет человека в России, который не знает, кто такой Вячеслав Дацик. В отличие от Запада нам гораздо сложнее будет рассказать людям, кто такой Ле Баннер».

В их первом поединке, который состоялся в декабре 2019 года в Казани, Ле Баннер нокаутом выиграл у Дацика.

27 января в Москве состоялся турнир по кикбоксингу, где Минеев дебютировал в качестве организатора — при поддержке лиги Grand Prix Russia Open.