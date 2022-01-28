Харитонов: «У Монсона нет шансов даже против пьяного в хлам Емельяненко»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» выразил мнение, что у Джеффа Монсона нет шансов в поединке с Александром Емельяненко, даже если тот будет в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Бой по правилам кулачных боев между 51-летним Монсоном и 40-летним Емельяненко запланирован на 23 февраля на турнире лиги Hardcore FC.

— Вы выложили фото с Монсоном, где вы в зале American Top Team. Помогали ему готовиться?

— Нет, он просто приезжал на три или четыре дня в Америку и зашел в зал. Просто со всеми пофотографироваться. Не знаю — может, тренировку проводил. Но не при мне, по крайней мере. И, честно говоря, молодой Джефф — это была машина. Сегодня с Джеффом Монсоном дерутся и ринг-анонсеры, и хейтеры. Человеку 50 лет. Думаю, сейчас победить его может... Вот ты к ММА отношение имеешь?

— Нет.

— Вот даже ты его можешь победить, я думаю. Это не в обиду Джеффу Монсону. Он меня когда-то побеждал. Удушающим приемом я ему проигрывал. Я с уважением к нему. Но сегодня это человек, которого еле ноги носят. Он может сделать красивый мастер-класс, может много чему научить молодых ребят. Но сегодня нужно помогать, чтобы он дошел до клетки или ринга.

Это не то что я говорю с каким-те пренебрежением. Человек зарабатывает деньги. Ему нужны деньги, ему нужно содержать семью, и из-за этого он выходит драться. А так, конечно, шансов у него даже против пьяного в хлам Емельяненко нет.

В ночь на 29 января 41-летний Харитонов проведет бой с суринамцем Тайроном Спонгом на турнире Eagle FC 44.