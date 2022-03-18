«Чтобы молил о пощаде». Харитонов хочет провести бой с Емельяненко без ограничений по времени

Российский тяжеловес Сергей Харитонов в интервью «СЭ» заявил о желании провести бой с соотечественником Александром Емельяненко без ограничений по времени.

Ранее Харитонов говорил, что хочет провести с Емельяненко 20-30-минутный поединок на голых кулаках и без рефери.

«Вообще я бы сделал не 20-30 минут, а просто бой без времени, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — По тем правилам, которые раньше были, если помните, когда бой в октагоне длился 36-50 минут. Да, валялись они тогда, некрасиво было, но сегодня актуально провести один такой бой. Ну сколько он продержится в таком поединке? Я даже не знаю, сколько он [Емельяненко] минут продержится. Я готов растянуть удовольствие, не спеша, затянуть бой настолько, насколько его хватит. Если попаду, то даже добивать не буду. Буду смотреть, насколько этого алкаша хватит. Насколько его реально хватит, чтобы он сам молил о пощаде».

Сегодня, 18 марта, Харитонов проведет бой по правилам бокса на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Его оппонентом станет боксер из США Малик Скотт. Прямая трансляция боксёрского вечера начнется в 23.00 на телеканале РЕН ТВ.