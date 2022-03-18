Сергей Харитонов ответил на обвинения в игромании

Российский ветеран ММА Сергей Харитонов ответил Александру Емельяненко, а также остальным, кто обвиняет его в игромании.

«У меня нет какой-то сумасшедшей игромании, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Но ничего такого [плохого] в этом не вижу. Иногда бывает, что в игровом клубе суну 100 рублей, прокручу, пробью, и ничего страшного в этом не вижу. Также не вижу ничего страшного в том, чтобы в покер сыграть вечером в нормальной, доброй компании. Поставил между собой по 100 долларов — и кто-то выиграл 200-300 долларов, а кто-то проиграл эти 100-200 долларов. Я ничего такого в этом не вижу. Игромания — это когда человек живет в казино, а у меня же нет такого. Я как нормальный человек хочу где-то отдохнуть, расслабиться на выходных и так далее. У меня нет игромании».

«Люди любят говорить... Это недоброжелатели так говорят [обо мне]. Я как обычный человек, с обычными слабостями, но говорить о чем-то серьезном, например, игромания, больной человек — это не про меня».

«Не только Александр [Емельяненко] про это говорил? Пускай говорит кто угодно. Сказал Александр [Емельяненко], сказал Вася Петров, сказал Андрей какой-то там Пупкин и так далее... Такое могут говорить про кого угодно. Вот сейчас мы здесь в казино выступаем, и тут можно про любого, кто здесь присутствует, сказать все что угодно. Вот сейчас любой боец встанет возле аппарата, и если его снимут на видео и скажут, что он играет ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежегодно... Вот и все. Про любого могут такое сказать. Я такой же человек, как и все. Я могу поиграть в казино, и ничего страшного в этом не вижу. Вот и все.

Сегодня, 18 марта, Харитонов проведет бой по правилам бокса на турнире РЕН ТВ. Его соперником станет американец Малик Скотт, который является тренером экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.