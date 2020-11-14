Харитонов получил перелом носа в потасовке с бойцом UFC

Боец Bellator Сергей Харитонов в драке с бойцом UFC Адамом Яндиевым в Лужниках получил перелом носа. Также у него не видит правый глаз.

«Сергею диагностировали перелом носа. Правый глаз не видит, будут обследовать дальше», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 40-летний Харитонов получил несколько ударов кастетом, после чего ему понадобилась медицинская помощь. Позже стало известно, что у бойца проблемы с правым глазом. Обращаться в полицию он отказался.