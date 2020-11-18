Харитонов опроверг слова Яндиева о причине начала драки: «Вранье полнейшее»

Боец Bellator Сергей Харитонов в интервью «СЭ» опроверг слова бойца Bellator Адама Яндиева о том, после чего тот устроил с ним драку в Лужниках.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

Яндиев дал интервью блогеру Геннадию Голицыну, в котором заявил, что ударил и Харитонова, и Абдо после того, как те сказали грубые слова в его адрес.

«Вранье полнейшее, — сказал Харитонов. — Я вышел с ринга (Харитонов поздравлял победителей. — Прим. «СЭ»). Подошел ко мне Лечи Курбанов: «Серега, привет. Как дела?» Я говорю: «Лечи, все отлично». Стоим, разговариваем, потом подходит Яндиев: «На два слова, пойдем, отойдем, поговорим». Я и согласился, сказал Лечи, что сейчас подойду. Мы пошли к двери — идти недалеко, секунд 20-30 до дверей было. Вышли, были только слова от него: «Я тебе денег должен?». Я ответил, что должен. Вот и все».

— Яндиев утверждает, что вы были готовы ударить первым, а руки в карманах — это для усыпления внимания.

— Вы же понимаете, что это чушь собачья. Человек, который врет при любых обстоятельствах, у него есть возможность соврать — он врет, я в этом уже убедился. (Илья Андреев)