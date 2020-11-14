Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Харитонов напишет заявление в полицию на Яндиева

04:33
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Боец Bellator Сергей Харитонов напишет заявление в полицию на бойца UFC Адама Яндиева. Об этом «СЭ» сообщил адвокат Харитонова — Александр Кравцов.

Драка между Адамом Яндиевым и&nbsp;Сергеем Харитоновым.Опубликовано видео начала драки Харитонова и Яндиева


В пятницу во время турнира по ММА в Москве Яндиев внезапно напал на Харитонова. Он нанес два сильных удара руками, а потом повалил.

— Заявление в полицию будет подано однозначно, — сказал Кравцов. — Мы сделаем это самостоятельно. Сразу была отправлена телефонограмма с приемного отделения. Однозначно будем будем подавать заявление.

На счету 40-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. У 32-летнего Яндиева 9 побед и 1 поражение в ММА. Яндиев не выступал более двух лет. (Илья Андреев)

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир