Харитонов напишет заявление в полицию на Яндиева

Боец Bellator Сергей Харитонов напишет заявление в полицию на бойца UFC Адама Яндиева. Об этом «СЭ» сообщил адвокат Харитонова — Александр Кравцов.



В пятницу во время турнира по ММА в Москве Яндиев внезапно напал на Харитонова. Он нанес два сильных удара руками, а потом повалил.

— Заявление в полицию будет подано однозначно, — сказал Кравцов. — Мы сделаем это самостоятельно. Сразу была отправлена телефонограмма с приемного отделения. Однозначно будем будем подавать заявление.

На счету 40-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. У 32-летнего Яндиева 9 побед и 1 поражение в ММА. Яндиев не выступал более двух лет. (Илья Андреев)