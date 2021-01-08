Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о возможном возвращении в октагон Александра Емельяненко.

Ранее лига Open FC сообщила, что промоушен ведет переговоры с 39-летним Емельяненко о выступлении на турнире, который должен пройти в апреле.

«Я не хочу об этом думать и даже слышать о нем. Для меня его бои ничего не значат», — сказал Харитонов в комментарии «СЭ».

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что верит в Емельяненко и считает, что он сможет вернуться к боям.

(Данил Алешин)