Харитонов не будет проводить поединок с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов не будет проводить поединок с соотечественником Александром Емельяненко.

Харитонову было сделано предложение по поводу возможного поединка с Емельяненко в Самаре. Емельяненко проведет следующий поединок 10 мая в Самаре на турнире "Битва на Волге".

– Если мне что-то и предлагали, то через десять человек, – цитирует ТАСС Харитонова. – Интересовались, сколько, когда и что, больше ничего конкретного не было. Мне со спортивной точки зрения этот бой неинтересен. Сейчас я жду новостей от Bellator по поводу следующего боя.

В 2006 году спортсмены встречались на турнире Pride в Японии, и тогда победу одержал Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.