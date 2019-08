Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) нокаутировал американца Мэтта Митриона. Мэтт активнее начал встречу, но Сергей перехватил инициативу в середине первого раунда, а во втором одержал победу нокаутом.

