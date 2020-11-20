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Харитонов исключил возможность примирения с Яндиевым

09:45
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Боец Bellator Сергей Харитонов не намерен идти на примирение с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

— Никакого примирения, — сказал Харитонов в интервью news.ru. — С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня этот вопрос закрыт.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

Дополнительная информация:

https://news.ru/martial-arts/haritonov-podarki-daryat-devochkam-esli-yandiev-devochka-to-voprosov-net/

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